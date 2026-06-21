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Израиль

Исраэль Кац: "Действия ЦАХАЛа в Ливане ничем не ограничены"

США
Ливан
Война с "Хизбаллой"
Исраэль Кац
ЦАХАЛ
время публикации: 21 июня 2026 г., 14:20 | последнее обновление: 21 июня 2026 г., 14:45
Исраэль Кац: "Действия ЦАХАЛа в Ливане ничем не ограничены"
Пресс-служба ЦАХАЛа

Министр обороны Исраэль Кац 21 июня вновь заявил, что меморандум о намерениях, подписанный США и Ираном, никак не огранивает действия израильской армии в Южном Ливане, и ЦАХАЛ не намерен уходить с ливанской территории.

"Не было и нет ничего, что ограничивало бы деятельность ЦАХАЛа по уничтожению угроз. Прекращение огня сохраняет за ЦАХАЛом все занимаемые им позиции, позволяющие защищать север. Наш главный приоритет – сохранение жизней военнослужащих и граждан", – сказал он.

Несколькими часами ранее представитель министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи заявил, что неспособность США обеспечить соблюдение прекращения огня в Ливане будет центральным вопросом на переговорах в швейцарском Бюргенштоке. Иран сообщил о закрытии Ормузского пролива в знак протеста против действий Израиля.

С критикой действий Израиля выступают и США. Президент Дональд Трамп предложил поручить борьбу с "Хизбаллой" Сирии, которая, по его словам, будет действовать более эффективно. Вице-президент Джей Ди Вэнс обвинил Израиль в массовых убийствах ливанцев.

Израиль
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