Исраэль Кац: "Действия ЦАХАЛа в Ливане ничем не ограничены"

Министр обороны Исраэль Кац 21 июня вновь заявил, что меморандум о намерениях, подписанный США и Ираном, никак не огранивает действия израильской армии в Южном Ливане, и ЦАХАЛ не намерен уходить с ливанской территории.

"Не было и нет ничего, что ограничивало бы деятельность ЦАХАЛа по уничтожению угроз. Прекращение огня сохраняет за ЦАХАЛом все занимаемые им позиции, позволяющие защищать север. Наш главный приоритет – сохранение жизней военнослужащих и граждан", – сказал он.

Несколькими часами ранее представитель министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи заявил, что неспособность США обеспечить соблюдение прекращения огня в Ливане будет центральным вопросом на переговорах в швейцарском Бюргенштоке. Иран сообщил о закрытии Ормузского пролива в знак протеста против действий Израиля.

С критикой действий Израиля выступают и США. Президент Дональд Трамп предложил поручить борьбу с "Хизбаллой" Сирии, которая, по его словам, будет действовать более эффективно. Вице-президент Джей Ди Вэнс обвинил Израиль в массовых убийствах ливанцев.