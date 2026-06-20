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Израиль

Пост Бен-Гвира о "горящем Ливане" набрал более 17 миллионов просмотров

Интернет
Ливан
Итамар Бен-Гвир
время публикации: 20 июня 2026 г., 19:36 | последнее обновление: 20 июня 2026 г., 19:55
Пост Бен-Гвира о "горящем Ливане" набрал более 17 миллионов просмотров
Yonatan Sindel/Flash90

Пост министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира в сети Х "Весь Ливан должен гореть" стал "вирусным", набрав более 17 миллионов просмотров и 12000 репостов.

"За каждую слезу израильской матери должны плакать тысячи ливанских матерей. Весь Ливан должен гореть! При всем уважении к американцам, Израиль должен дать понять всему миру, что кровь наших сыновей и безопасность наших граждан на дороге не валяются. Весь Ливан должен гореть. Наш высший долг – защищать граждан Израиля и солдат ЦАХАЛа, и это обязательство превыше всего", - приводит фрагмент поста, вызвавшего скандал, Rotter.

Высказывания министра нацбезопасности не в первый раз вызвали бурную полемику в соцсетях. Х ограничила распространение поста, как нарушающего условия использования сети.

Израиль
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