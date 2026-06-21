Командование тыла объявило об отмене всех ограничений на севере Израиля
время публикации: 21 июня 2026 г., 21:16 | последнее обновление: 21 июня 2026 г., 21:18
Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что после оценки ситуации Командование тыла приняло решение снять все ограничения в населенных пунктах на севере Израиля.
Это решение касается населенных пунктов на "линии противостояния", а также поселков Мерон, Ор ха-Гануз, Бар-Йохай, Сафсуфа, Йесод ха-Маала, Касра-Самия, Бейт-Джан и Сдэ-Элиэзер. Указанный район из режима частичной активности переходит к режиму полной активности.
Решение вступит в силу в 6 утра 22 июня.
В остальных районах страны все ограничения были сняты ранее.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 20 июня 2026
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 17 июня 2026