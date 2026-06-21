БАГАЦ потребовал от Кнессета объяснить, почему не будут проведены новые выборы госконтролера
время публикации: 21 июня 2026 г., 20:45 | последнее обновление: 21 июня 2026 г., 20:45
Высший суд справедливости (БАГАЦ) вынес условное постановление, требующее от Кнессета объяснений, почему не будут проведены повторные выборы государственного контролера, несмотря на подозрения в нарушении тайны голосования.
Ответ должен быть предоставлен суду до 28 июня, когда должно быть принято решение по петиции с требованием отменить избрание Михаэля Рабело.
Постановление было выпущено судом после того, как председатель Кнессета Амир Охана отверг предложение БАГАЦа провести повторные выборы государственного контролера. В социальной сети Х Охана написал: "Кнессет уже принял решение. Повторных выборов госконтролера не будет".
Ожидается, что Михаэль Рабело вступит в должность госконтролера 4 июля.
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