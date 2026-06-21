x
21 июня 2026
|
последняя новость: 21:43
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
21 июня 2026
|
21 июня 2026
|
последняя новость: 21:43
21 июня 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

БАГАЦ потребовал от Кнессета объяснить, почему не будут проведены новые выборы госконтролера

Кнессет
Верховный суд/БАГАЦ
время публикации: 21 июня 2026 г., 20:45 | последнее обновление: 21 июня 2026 г., 20:45
БАГАЦ потребовал от Кнессета объяснить, почему не будут проведены новые выборы госконтролера
Flash90. Фото: Г.Йоханан

Высший суд справедливости (БАГАЦ) вынес условное постановление, требующее от Кнессета объяснений, почему не будут проведены повторные выборы государственного контролера, несмотря на подозрения в нарушении тайны голосования.

Ответ должен быть предоставлен суду до 28 июня, когда должно быть принято решение по петиции с требованием отменить избрание Михаэля Рабело.

Постановление было выпущено судом после того, как председатель Кнессета Амир Охана отверг предложение БАГАЦа провести повторные выборы государственного контролера. В социальной сети Х Охана написал: "Кнессет уже принял решение. Повторных выборов госконтролера не будет".

Ожидается, что Михаэль Рабело вступит в должность госконтролера 4 июля.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 21 июня 2026

Председатель Кнессета отверг рекомендацию БАГАЦа провести новые выборы госконтролера
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 18 июня 2026

БАГАЦ порекомендовал Кнессету провести повторное голосование по избранию госконтролера
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 16 июня 2026

Рабело представил в БАГАЦ ответ на петицию против его избрания госконтролером