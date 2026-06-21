БАГАЦ потребовал от Кнессета объяснить, почему не будут проведены новые выборы госконтролера

Высший суд справедливости (БАГАЦ) вынес условное постановление, требующее от Кнессета объяснений, почему не будут проведены повторные выборы государственного контролера, несмотря на подозрения в нарушении тайны голосования.

Ответ должен быть предоставлен суду до 28 июня, когда должно быть принято решение по петиции с требованием отменить избрание Михаэля Рабело.

Постановление было выпущено судом после того, как председатель Кнессета Амир Охана отверг предложение БАГАЦа провести повторные выборы государственного контролера. В социальной сети Х Охана написал: "Кнессет уже принял решение. Повторных выборов госконтролера не будет".

Ожидается, что Михаэль Рабело вступит в должность госконтролера 4 июля.