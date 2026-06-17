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Израиль

Командование тыла продлило срок действия указаний для населения до 20 июня

Война с Ираном
Война с ХАМАСом
Война с "Хизбаллой"
ЦАХАЛ
время публикации: 17 июня 2026 г., 20:09 | последнее обновление: 17 июня 2026 г., 20:09
Командование тыла продлило срок действия указаний для населения до 20 июня
Пресс-служба ЦАХАЛа

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что после оценки ситуации Командование тыла приняло решение продлить действие указаний для населения до вечера 20 июня.

В населенных пунктах на "линии противостояния", а также поселках Мерон, Ор ха-Гануз, Бар-Йохай, Сафсуфа, Йесод ха-Маала, Касра-Самия, Бейт-Джан и Сдэ-Элиэзер действует режим частичной активности. Проведение занятий разрешено в зданиях или помещениях, из которых можно добраться до защищенных пространств в установленное время. Это же требование распространяется на рабочие места.

Массовые мероприятия на открытом воздухе разрешены с участием до 100 человек, в закрытых помещениях – до 400 человек.

На остальной территории страны действует режим полной активности, нет никаких ограничений.

Израиль
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