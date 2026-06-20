Командование тыла оставило распоряжения и ограничения без изменений

Вечером 20 июня пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что распоряжения командования тыла остаются в силе до 20:00 воскресенья.

Согласно действующим распоряжениям, в районе "линии противостояния", а также в населенных пунктах Ор а-Гануз, Сафсуфа, Мерон, Бар-Йохай, Йесод а-Маала, Кисра Самия, Бейт Джан и Сдэ-Элиэзер учебные занятия проходят лишь в зданиях, в которых есть возможность добраться в установленное время до защищенных пространств.

То же самое касается рабочих мест. Массовые мероприятия разрешены с участием до 100 человек на открытой местности и до 400 в закрытом помещении.