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Израиль

Командование тыла оставило распоряжения и ограничения без изменений

Война с "Хизбаллой"
Командование тыла
время публикации: 20 июня 2026 г., 21:44 | последнее обновление: 20 июня 2026 г., 22:04
Командование тыла оставило распоряжения и ограничения без ограничений
Yossi Aloni/Flash90

Вечером 20 июня пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что распоряжения командования тыла остаются в силе до 20:00 воскресенья.

Согласно действующим распоряжениям, в районе "линии противостояния", а также в населенных пунктах Ор а-Гануз, Сафсуфа, Мерон, Бар-Йохай, Йесод а-Маала, Кисра Самия, Бейт Джан и Сдэ-Элиэзер учебные занятия проходят лишь в зданиях, в которых есть возможность добраться в установленное время до защищенных пространств.

То же самое касается рабочих мест. Массовые мероприятия разрешены с участием до 100 человек на открытой местности и до 400 в закрытом помещении.

Израиль
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