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Израиль

Названы имена двух подозреваемых, задержанных по делу "Катаргейт"

Полиция
Расследование
Катар
время публикации: 21 марта 2025 г., 20:34 | последнее обновление: 21 марта 2025 г., 20:37
Названы имена двух подозреваемых, задержанных по делу "Катаргейт"
Avshalom Sassoni/Flash90

Двумя подозреваемыми, задержанными по делу "Катаргейт", стали советник Биньямина Нетаниягу Йонатан Урих и пресс-секретарь канцелярии премьер-министра Эли Фельдштейн.

На данном этапе их подозревают в контактах с иностранным агентом и отмывании денег. Имена подозреваемых в пятницу, 21 марта, вечером, опубликовали многие израильские СМИ.

Напомним, что в рамках дела "Катаргейт" рассматриваются подозрения, согласно которым некоторые бывшие и нынешние сотрудники канцелярии премьер-министра получали деньги от катарских компаний за пиар-услуги, которые оказывали, якобы, правительству этой страны. Одним из подозреваемых является Эли Фельдштейн. Большую часть времени он не считался формальным сотрудником канцелярии премьер-министра, так как не получил допуска служб безопасности к работе там.

Израиль
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