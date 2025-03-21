Названы имена двух подозреваемых, задержанных по делу "Катаргейт"

Двумя подозреваемыми, задержанными по делу "Катаргейт", стали советник Биньямина Нетаниягу Йонатан Урих и пресс-секретарь канцелярии премьер-министра Эли Фельдштейн.

На данном этапе их подозревают в контактах с иностранным агентом и отмывании денег. Имена подозреваемых в пятницу, 21 марта, вечером, опубликовали многие израильские СМИ.

Напомним, что в рамках дела "Катаргейт" рассматриваются подозрения, согласно которым некоторые бывшие и нынешние сотрудники канцелярии премьер-министра получали деньги от катарских компаний за пиар-услуги, которые оказывали, якобы, правительству этой страны. Одним из подозреваемых является Эли Фельдштейн. Большую часть времени он не считался формальным сотрудником канцелярии премьер-министра, так как не получил допуска служб безопасности к работе там.