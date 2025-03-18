Нетаниягу: "Отныне все переговоры – только параллельно с продолжением военных действий"

Глава правительства Биньямин Нетаниягу выступил с заявлением по поводу возобновления военных действий в секторе Газы. Он подчеркнул, что причиной возобновления атак на террористическую инфраструктуру является тот факт, что ХАМАС отклонял все предложенные варианты продолжения режима прекращения огня.

"Долгие недели мы неустанно работали, делая все возможное для освобождения наших заложников, – подчеркнул глава правительства. – Мы продлевали прекращение огня на недели, когда не получали заложников. Мы отправляли делегации в Доху, в Каир, мы выдвигали предложения вместе с посредниками. Мы приняли предложение посланника Белого дома Виткоффа. ХАМАС же раз за разом отвергал любые предложения. Я предупреждал, что если ХАМАС не примет предложения, мы возобновим военные действия. Так и произошло".

"Вместе с министром обороны Исраэлем Кацем мы приняли предложение ЦАХАЛа возобновить военные действия, – продолжил Нетаниягу. – Отныне Израиль будет действовать против ХАМАСа со все возрастающей силой. И отныне переговоры будут вестись только параллельно с военными действиями".

Он пообещал, что военные действия в секторе Газы будут продолжаться, и давление на ХАМАС будет усиливаться: "Я слышу разные комментарии, согласно которым наши действия якобы имеют политическую подоплеку. Это ложь, и я советую ХАМАСу не рассчитывать на такого рода комментарии. Военное давление, и только оно приводит ХАМАс к готовности пойти на сделку. Это направляет наши шаги".

"Два предыдущих этапа освобождений похищенных, когда мы освободили 196 наших заложников, доказали: военное давление является необходимым условием для освобождения заложников, – отметил премьер. – Военный удар по ХАМАСу и освобождение наших заложников это не противоречащие друг другу цели, это цели, переплетенные друг с другом".

"Мы находимся в разгаре войны, – продолжил глава правительства. – Не только в Газе, но и в других районах, на семи фронтах. И мы побеждаем в ней! Однако все наши мысли в первую очередь направлены на освобождение заложников. То что мы видим сегодня, то что делает сейчас ЦАХАЛ – это только начало".

Глава правительства подчеркнул, что сегодня вечером хуситы вновь выпустили ракеты по Израилю, и призвал граждан неукоснительно следовать указаниям Управления тылом, которые спасают жизни. Я также очень ценю объединение усилий с нашими американскими друзьями против этого ответвления иранской оси в Йемене. И, конечно, у нас еще много работы с другими частями оси зла. Но в одном я уверен: мы можем их победить, и мы их победим", – заключил он.