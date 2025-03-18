Египет предлагает новую сделку: освобождение раненых заложников в обмен на прекращение огня

По сообщению издания "Аль-Араби аль-Джадид", Египет представил во вторник новое прекращение о немедленном прекращении огня в секторе Газы, включающее освобождение живых, но раненых заложников и тел пяти погибших заложников.

Речь идет о промежуточном варианте между ранее согласованным ХАМАСом предложением об освобождении израильского солдата с гражданством США Александра Идана и пяти тел погибших, и предложением посланника Белого дома Стива Уиткоффа, включающим освобождение половины содержащихся у террористов живых заложников и половины погибших.

Новое египетское предложение включает прекращение огня в Газе, возобновление открытия КПП Рафах для вывоза раненых из сектора и ввоза гуманитарной помощи в обмен на освобождение террористами нескольких раненых израильских заложников и тел похищенных, обладавших двойным гражданством.

Количество освобождаемых должно быть согласовано после того, как обе стороны примут это предложение. Согласно египетскому предложению, вначале должно быть восстановлено спокойствие, а затем возобновлены переговоры о прекращении огня в секторе.