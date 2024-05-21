В состав израильских ПВО вошел новый дивизион "Железного купола"

На одной из баз ВВС Израиля состоялась церемония в честь воссоздания в составе ПВО 139-го дивизиона, который оснащен системой "Железный купол". В церемонии приняли участие командующий ВВС генерал-майор Томер Бар, командующий ПВО бригадный генерал Гилад Биран, офицеры подразделения в прошлом и настоящем.

Данный дивизион находился в боевом расписании израильских ПВО на протяжении 53 лет и был оснащен ракетами Hawk и Patriot. В 2021 году его ликвидировали, однако на основании выводов, сделанных ЦАХАЛом после начала Войны железных мечей, было принято решение о его восстановлении. Это позволит повысить оперативную гибкость и эффективность рода войск.

"Вот уже семь месяцев бойцы ПВО ведут на нескольких аренах битву, защищая Израиль. Эта битва беспрецедентна по своим масштабам и сложности. Израиль – одна из немногих стран с настолько современными вооружениями и настолько качественным личным составом", – отметил генерал-майор Бар.

Он напомнил, что наряду с оборонительными, ВВС выполняет и атакующие миссии. При этом военачальник подчеркнул противодействие ливанской террористической группировке "Хизбалла", в тесном сотрудничестве с войсками Северного военного округа.