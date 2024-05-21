Операция ЦАХАЛа в Дженине: задержана экс-кандидат в Законодательный совет ПА

Палестинское информационное агентство Safa сообщило, что вечером 21 мая в Дженине израильскими военнослужащими была задержана экс-кандидат в Законодательный совет ПА 48-летняя Уафа Джарар.

Дочь женщины рассказывает, что в доме был произведен обыск, после которого ее мать была задержана.

Агентство отмечает, что Уафа Джарар, была кандидатом в Законодательный совет на выборах, которые должны были состояться в 2021 году. Она является членом "Ассоциации матерей шахидов" и принимает активное участие в работе этой организации.