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Израиль

Операция ЦАХАЛа в Дженине: задержана экс-кандидат в Законодательный совет ПА

время публикации: 21 мая 2024 г., 23:39 | последнее обновление: 21 мая 2024 г., 23:39
Операция ЦАХАЛа в Дженине: задержана экс-кандидат в Законодательный совет ПА
Пресс-служба ЦАХАЛа

Палестинское информационное агентство Safa сообщило, что вечером 21 мая в Дженине израильскими военнослужащими была задержана экс-кандидат в Законодательный совет ПА 48-летняя Уафа Джарар.

Дочь женщины рассказывает, что в доме был произведен обыск, после которого ее мать была задержана.

Агентство отмечает, что Уафа Джарар, была кандидатом в Законодательный совет на выборах, которые должны были состояться в 2021 году. Она является членом "Ассоциации матерей шахидов" и принимает активное участие в работе этой организации.

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