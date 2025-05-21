Юрсоветник после решения БАГАЦа: Нетаниягу следует воздержаться от назначения нового главы ШАБАКа

После того, как БАГАЦ признал решение уволить главу ШАБАКа незаконным, юридический советник правительства Гали Баарав-Миара заявила, что Биньямину Нетаниягу, в действиях которого суд увидел конфликт интересов, следует воздержаться от шагов, связанных с назначением нового главы ШАБАКа до тех пор, пока не будут сформулированы юридические принципы, которые обеспечат надлежащее проведение процедуры.

Ожидается, что директивы будут опубликованы в ближайшее время.

Отметим, что Ронен Бар покидает свой пост 15 июня.