Юрсоветник после решения БАГАЦа: Нетаниягу следует воздержаться от назначения нового главы ШАБАКа
время публикации: 21 мая 2025 г., 19:46 | последнее обновление: 21 мая 2025 г., 19:46
После того, как БАГАЦ признал решение уволить главу ШАБАКа незаконным, юридический советник правительства Гали Баарав-Миара заявила, что Биньямину Нетаниягу, в действиях которого суд увидел конфликт интересов, следует воздержаться от шагов, связанных с назначением нового главы ШАБАКа до тех пор, пока не будут сформулированы юридические принципы, которые обеспечат надлежащее проведение процедуры.
Ожидается, что директивы будут опубликованы в ближайшее время.
Отметим, что Ронен Бар покидает свой пост 15 июня.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 21 мая 2025
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 10 мая 2025