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Израиль

Юрсоветник после решения БАГАЦа: Нетаниягу следует воздержаться от назначения нового главы ШАБАКа

Биньямин Нетаниягу
ШАБАК
Правительство
Назначения
время публикации: 21 мая 2025 г., 19:46 | последнее обновление: 21 мая 2025 г., 19:46
Юрсоветник после решения БАГАЦа: Нетаниягу следует воздержаться от назначения нового главы ШАБАКа
Yonatan Sindel/Flash90

После того, как БАГАЦ признал решение уволить главу ШАБАКа незаконным, юридический советник правительства Гали Баарав-Миара заявила, что Биньямину Нетаниягу, в действиях которого суд увидел конфликт интересов, следует воздержаться от шагов, связанных с назначением нового главы ШАБАКа до тех пор, пока не будут сформулированы юридические принципы, которые обеспечат надлежащее проведение процедуры.

Ожидается, что директивы будут опубликованы в ближайшее время.

Отметим, что Ронен Бар покидает свой пост 15 июня.

Израиль
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