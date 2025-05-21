БАГАЦ постановил, что решение правительства уволить главу ШАБАКа было незаконным

Высший суд справедливости (БАГАЦ) опубликовал вердикт по апелляциям на решение правительства уволить главу ШАБАКа Ронена Бара с занимаемой должности. В соответствии с этим вердиктом, решение об увольнении Бара было принято с нарушением установленной процедуры и вопреки букве закона.

За этот вердикт выступили судьи Ицхак Амит и Дафна Барак-Эрез, судья Ноам Сольберг придерживался иного мнения, но остался в меньшинстве. В связи с тем, что Ронен Бар уходит в отставку с 15 июня, каких-либо действий со стороны правительства вердикт суда не требует.

В своем вердикте БАГАЦ отмечает, что правительство не выполнило обязанность представить вопрос об увольнении главы Общей службы безопасности на рассмотрение комиссии по назначениям высокопоставленных чиновников, как это требуется установленными процедурами.

Решение правительства было принято в период, когда продвигавший его премьер-министр Биньямин Нетаниягу находился в состоянии конфликта интересов в связи с ведущимися в ШАБАКе расследованиями против его приближенных. Судьи подчеркивают, что Нетаниягу и сам заявлял, что расследования могут нанести ущерб его личному и политическому положению.

Решение правительства об увольнении Ронена Бара не было подкреплено фактическими причинами необходимости такого увольнения, поскольку аргумент главы правительства об утрате профессионального доверия к главе ШАБАКа не может быть признан четкой и обоснованной причиной для такого беспрецедентного шага.

Председатель БАГАЦа Ицхак Амит указал, что решение правительства о прекращении полномочий главы ШАБАКа – одного из семи высших должностных лиц государственных структур, чьи назначения требуют одобрения консультационной комиссии по назначениям – является беспрецедентным. По его мнению, заявление Ронена Бара об уходе в отставку не отменяет необходимости обсуждения этого вопроса БАГАЦем.

Судья Дафна Барак придерживается того же мнения: она подчеркивает, что несмотря на сложный военный период, правительство не освобождено от обязанности исполнять свои полномочия в соответствии с законом. Она указала, что быстрый характер увольнения Ронена Бара при существенных разногласиях относительно возможности правительства сделать это доказывает, что подобная проблема может повториться и в будущем.

Заместитель председателя суда Ноам Сольберг указал, что между подчинением ШАБАКа правительству и обязанностью главы ШАБАКа действовать, исходя из интересов государства, существует неизбежное напряжение. Он также считает, что хотя увольнение главы ШАБАКа находится в полномочиях правительства, оно должно осуществляться надлежащим образом. Однако Сольберг считает, что из-за заявление Ронена Бара об отставке нет необходимости выносить решение по апелляциям против решения правительства уволить его – особенно учитывая глубокие разногласия в израильском обществе.

Напомним, правительство просило отклонить апелляции, поскольку решение об увольнении Бара было отменено после его заявления об уходе в отставку с 15 июня. Юридическая советница правительства Гали Баарав-Миара настаивала на необходимости обсуждения апелляций и вынесения официального вердикта, поскольку речь идет о принципиальном вопросе.