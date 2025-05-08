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Израиль

БАГАЦ: до следующей недели Нетаниягу может ответить на письмо Гали Баарав-Миары

Верховный суд/БАГАЦ
время публикации: 08 мая 2025 г., 20:26 | последнее обновление: 08 мая 2025 г., 20:31
БАГАЦ: до следующей недели Нетаниягу может ответить на письмо Гали Баарав-Миары
Flash90. Фото: Г.Йоханан

Высший суд справедливости (БАГАЦ) позволил главе правительства Биньямину Нетаниягу ответить на профессиональную позицию юридической советницы правительства Гали Баарав-Миары в деле об увольнении Ронена Бара с поста главы ШАБАКа.

Напомним, Баарав-Миара просит суд рассмотреть иски против решения правительства уволить Ронена Бара, несмотря на то, что правительство уже отменило это решение. Нетаниягу просит закрыть дело без вынесения вердикта.

Гали Баарав-Миара полагает, что рассмотрение Верховным судом исков против увольнения Ронена Бара имеет принципиальное значение для определения баланса между политическим руководством страны и профессиональной независимостью должностных лиц.

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