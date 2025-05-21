Дело "Катаргейт": полиция просит продлить домашний арест Уриха
время публикации: 21 мая 2025 г., 10:25 | последнее обновление: 21 мая 2025 г., 10:25
Полиция попросила продлить срок содержания под стражей Йонатана Уриха, советника премьер-министра Биньямина Нетаниягу, до 12 июня. Просьба подана в рамках расследования дела "Катаргейт".
Срок домашнего ареста Уриха истекает 21 мая. В связи с просьбой полиции суд проведет заседание, где рассмотрит обращение следственных органов и ответ адвокатов.
Йонатан Урих был переведен под домашний арест 7 апреля.
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