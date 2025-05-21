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Израиль

Дело "Катаргейт": полиция просит продлить домашний арест Уриха

Судебные решения
Полиция
Суд
Расследование
время публикации: 21 мая 2025 г., 10:25 | последнее обновление: 21 мая 2025 г., 10:25
Дело "Катаргейт": полиция просит продлить домашний арест Уриха
Avshalom Sassoni/Flash90

Полиция попросила продлить срок содержания под стражей Йонатана Уриха, советника премьер-министра Биньямина Нетаниягу, до 12 июня. Просьба подана в рамках расследования дела "Катаргейт".

Срок домашнего ареста Уриха истекает 21 мая. В связи с просьбой полиции суд проведет заседание, где рассмотрит обращение следственных органов и ответ адвокатов.

Йонатан Урих был переведен под домашний арест 7 апреля.

Израиль
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