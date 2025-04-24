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Израиль

Окружной суд продлил срок домашнего ареста Уриха и Фельдштейна

Суд
Расследование
время публикации: 24 апреля 2025 г., 20:48 | последнее обновление: 24 апреля 2025 г., 20:53
Окружной суд продлил срок домашнего ареста Уриха и Фельдштейна
Olivier Fitoussi/Flash90; Avshalom Sassoni/Flash90

Судья окружного суда Амит Михалес отменил решение мирового суда Ришон ле-Циона и продлил срок домашнего ареста фигурантов так называемого "Катаргейта" Йонатана Уриха и Эли Фельдштейна на две недели, до 8 мая. Таким образом суд удовлетворил апелляцию полиции на решение суда низшей инстанции.

Как сообщает 12 канал ИТВ, полиция представила окружному суду новые материалы, собранные в последние дни: они касаются денежных переводов, связанных со взаимоотношениями подследственных с Катаром.

Следствие утверждает, что без ограничительных мер подозреваемые могут попытаться помешать следствию, поэтому их передвижения должны быть ограничены.

Израиль
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