Окружной суд продлил срок домашнего ареста Уриха и Фельдштейна

Судья окружного суда Амит Михалес отменил решение мирового суда Ришон ле-Циона и продлил срок домашнего ареста фигурантов так называемого "Катаргейта" Йонатана Уриха и Эли Фельдштейна на две недели, до 8 мая. Таким образом суд удовлетворил апелляцию полиции на решение суда низшей инстанции.

Как сообщает 12 канал ИТВ, полиция представила окружному суду новые материалы, собранные в последние дни: они касаются денежных переводов, связанных со взаимоотношениями подследственных с Катаром.

Следствие утверждает, что без ограничительных мер подозреваемые могут попытаться помешать следствию, поэтому их передвижения должны быть ограничены.