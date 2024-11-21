Отставной генерал Айленд утверждает, что предупреждал Нетаниягу за два месяца до нападения ХАМАСа

Генерал-майор в отставке Гиора Айленд утверждает, что он предупреждал Нетаниягу о готовящемся нападении ХАМАСа за два месяца до 7 октября. В четверг, 21 ноября, телеканал "Кешет-12" рассказал о показаниях, которые Айленд дал общественной комиссии по расследованию обстоятельств, которые привели к "черной субботе".

Айленд рассказывает, что в начале августа 2023 года он беседовал с Аароном Халеви, возглавлявшим в тот период военную разведку, и другими высокопоставленными офицерами ЦАХАЛа. Ознакомившись с данными разведки о подготовке Ираном совместно с ХАМАСом и "Хизбаллой" нападения на Израиль, он понимает, что речь идет об экзистенциальной угрозе для страны и просит о личной встрече с премьер-министром.

В своих показаниях Айленд говорит, что встреча с Нетаниягу состоялась уже на следующий день. Это было в самом начале августа 2023 года. Он рассказал о приготовлениях Ирана, ХАМАСа и "Хизбаллы" к скоординированному нападению. В тот период страну раздирали противоречия, касающиеся попыток правительства провести юридическую реформу, и Айленд предупреждает Нетаниягу о том, что раскол в обществе делает страну уязвимой перед врагами. Он предлагает несколько путей преодоления противоречий.

Выводы общественной комиссии по расследованию трагедии 7 октября будут опубликованы на следующей неделе. В четверг, 21 ноября, копии доклада были отправлены для ознакомления премьер-министру Биньямину Нетаниягу, бывшему министру обороны Йоаву Галанту, начальнику Генштаба Герци А-Леви и другим лицам, фигурирующим в документе.