Сестры погибших наблюдательниц Ноа Марциано и Рони Эшель призвались в ЦАХАЛ

В понедельник, 4 ноября, Юваль Марциано и Яэль Эшель, сестры погибших наблюдательниц ЦАХАЛа Ноа Марциано и Рони Эшель, надели военную форму. Они будут проходить службу в качестве инструкторов по подготовке военнослужащих пехоты.

Телеканал "Кан-11" передал, что родители обеих девушек пытались убедить их не идти в армию, но дочери настояли на своем.

Отец Юваль Марциано написал в своем Facebook: "Спустя год после того, как мы потеряли Ноа, у нас снова есть дочь-солдат, Юваль. Она скоро наденет форму, чтобы стать лучшим инструктором пехоты в ЦАХАЛе. В моей душе – буря эмоций, растерянности и страха. Я не могу поверить, что снова отправляю дочь в армию, хотя до сих пор не было настоящего расследования, которое объяснило бы мне, почему мы потеряли Ноа, девочку, которую мы проводили в армию полтора года назад. Все еще не создана государственная комиссия по расследованию. А те, кто допустили резню и похищение Ноа и ее подруг, все еще находятся на своих постах. Я хочу доверять. Но кому?"

19-летняя капрал Ноа Марциано служила наблюдательницей на военной базе "Нахаль Оз" и была похищена боевиками ХАМАСа 7 октября 2023 года. Ее тело было обнаружено на территории больницы "Шифа" и вывезено из сектора Газы 17 ноября 2023 года. ХАМАС утверждал, что израильская пленница погибла в результате авиауадара ЦАХАЛа. Но, по данным разведки и ШАБАКа, 9 ноября в результате удара с воздуха, нанесенного ЦАХАЛом, погиб террорист, охранявший Ноа Марциано, а девушка была ранена. Судмедэксперты пришли к выводу, что ее ранение не было смертельным. Она была переведена в больницу "Шифа", где и была убита террористом ХАМАСа.

19-летняя сержант Рони Эшель была наблюдательницей в 414 батальоне пограничной охраны. Она погибла в "черную субботу" 7 октября.