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Израиль

В Иерусалиме автомобиль сбил подростка, пострадавший в тяжелом состоянии

Мада
ДТП
время публикации: 21 ноября 2024 г., 16:58 | последнее обновление: 21 ноября 2024 г., 16:58
В Иерусалиме автомобиль сбил подростка, пострадавший в тяжелом состоянии
Flash90. Фото: У.Ленц

В Иерусалиме на улице Менахема Бегина произошло дорожно-транспортное происшествие: подросток в возрасте около 15 лет был сбит автомобилем.

Пострадавший получил множественные тяжелые травмы, в тяжелом состоянии он был отправлен в больницу "Шаарей Цедек" в столице. "Маген Давид Адом" сообщает, что состояние пострадавшего нестабильно.

Израиль
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