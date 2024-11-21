В Иерусалиме автомобиль сбил подростка, пострадавший в тяжелом состоянии

В Иерусалиме на улице Менахема Бегина произошло дорожно-транспортное происшествие: подросток в возрасте около 15 лет был сбит автомобилем.

Пострадавший получил множественные тяжелые травмы, в тяжелом состоянии он был отправлен в больницу "Шаарей Цедек" в столице. "Маген Давид Адом" сообщает, что состояние пострадавшего нестабильно.