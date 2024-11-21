ЦАХАЛ согласился на немедленное начало проверки госконтролером провалов "черной субботы"

Государственный контролер Матаниягу Энгельман достиг в четверг, 21 ноября, соглашения с командованием ЦАХАЛа о начале проверки действий армии в период, предшествовавший "черной субботе" 7 октября 2023 года, во время и после "черной субботы". Проверка по 12 ключевым вопросам начнется немедленно.

Прежде всего, государственный контролер изучит процедуры выдачи разрешений на проведение музыкальных фестивалей Nova и PsyDuck на стоянке кибуца Реим возле границ сектора Газы. В частности, он изучит, какие требования соблюдения безопасности были выставлены, кто принимал решение о местоположении фестивалей и о разрешении их проведения.

Госконтролер также изучит, как обращались с жертвами 7 октября, как эвакуировали раненых, как и в какие сроки были эвакуированы жители приграничной зоны и как и где они были размещены. Помимо прямых вопросов, касающихся 7 октября, Энгельман изучит также проблему отсутствия концепции национальной безопасности, эффективность разделительного заграждения вокруг Иерусалима, помощь системы высшего образования студентам-резервистам, производство оружия и боеприпасов в Израиле, проблемы информации и пропаганды.

Далее планируется изучить также экономическую борьбу с террором, функционирование кабинета по внешней политике и обороне перед войной, информационную и кибербезопасность, функционирование технологических систем ЦАХАЛа в "черную субботу" 7 октября, деятельность национального Банка Крови, вопросы психологической и психиатрической помощи во время войны "Железные мечи" и другое.

Было согласовано, что государственному контролеру передадут результаты армейских расследований через три недели после того, как их утвердит глава Генштаба генерал-лейтенант Герци А-Леви. Кроме того, госконтролер пообещал проводить проверки с учетом оперативных потребностей армии.

После заключения договоренности стороны обратились в БАГАЦ с просьбой смягчить ограничения на проведение проверки, которые были приняты в июне после того, как Движение за качество власти и движение ОМЕЦ подали в БАГАЦ петицию против намерения госконтролера проводить проверку во время войны.