Энгельман посетил Цфат и Кармиэль: "Правительство делает недостаточно"

Государственный контролер Матаньягу Энгельман посетил в четверг, 14 ноября, Цфат и Кармиэль. В Цфате он встретился с мэром Йоси Каконом в городском оперативном штабе, во время этой встречи мэр и руководители отделов рассказали Энгельману о трудностях, с которыми сталкиваются жители города, подвергающегося обстрелам уже более года.

Мэр предоставил данные о значительном экономическом ущербе, который понес город, где многие предприятия зависят от туризма. Около 30% предприятий Цфата зафиксировали снижение доходов на 90% с начала войны, и некоторые из них уже закрылись. Энгельман пообщался с владельцами галерей и других предприятий, работающих в сфере туризма, и услышал о глубоком экономическом кризисе, который они переживают.

Госконтролеру также представили данные о серьезном недостатке в защитных сооружениях: около 40% жителей и 50% учебных заведений в Цфате не имеют защищенных помещений – как и большинство предприятий города. Энгельман посетил дом, в который попала ракета, и отметил: "Правительство не справляется с обеспечением защиты и поддержкой малого бизнеса на Севере. Мы наблюдаем нехватку защитных помещений, что усложняет жизнь в городе, который находится под обстрелом. Из-за этих недостатков учебные заведения не могут полноценно функционировать. Очень важно также рассмотреть вопросы экономической поддержки Цфата – города, который базируется на туризме, но уже целый год не принимает туристов. Я встретился с предпринимателями, чей источник дохода разрушен", – добавил Энгельман.

Госконтролер подчеркнул, что вышеназванные проблемы требуют немедленного внимания от всех министерств и соответствующих министров: "Министрам внутренних дел, финансов и туризма следует объединиться и разработать программы немедленной помощи Цфату – городу с богатым прошлым и заслуживающему достойного будущего".

Из Цфата госконтролер отправился в Кармиэль, который только за последние два месяца подвергся более чем 150 ракетным ударам. Всего с начала войны погибло 17 жителей города, включая семерых, убитых на фестивале Nova. Мэр города Моше Конинский рассказал госконтролеру о проблемах с защитой города, проблемах в системе образования, значительных экономических убытков и бюрократических трудностей, с которыми сталкивается город, нуждающийся в помощи государственных структур.

Энгельман отметил: "Распределение ресурсов правительством недостаточно справедливо. Власти обязаны учитывать также потребности жителей, которые живут не только рядом с границей, и предложить им решения".

Госконтролер посетил здание, пострадавшее от ракетного удара в одном из районов Кармиэля около двух недель назад, и новый городской оперативный штаб, который сейчас строится.

"Управление госконтролера запустило горячую линию для жителей Севера, нуждающихся в помощи от государственных органов в условиях чрезвычайной ситуации", – сказал Энгельман в завершение своего визита, призвав всех жителей воспользоваться услугами этой горячей линии для защиты своих прав".

Горячая линия работает с воскресенья по четверг с 8:00 до 18:00, телефон: 02-6665199, WhatsApp: 050-3995422, сообщает пресс-служба Управления госконтролера.