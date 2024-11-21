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Израиль

ЦАХАЛ: завершена очередная волна ударов по объектам "Хизбаллы" в Бейруте

Ливан
Война "Железные мечи"
Война с "Хизбаллой"
Операция "Стрелы севера"
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 21 ноября 2024 г., 10:32 | последнее обновление: 21 ноября 2024 г., 10:37
В Дахии, Бейрут. Ноябрь 2024
AP Photo/Hussein Malla

ЦАХАЛ объявил о завершении очередной волны ударов по целям в Дахии, на юге Бейрута. Были атакованы штабы и военная инфраструктура террористической организации "Хизбалла".

В сообщении ЦАХАЛа отмечается, что "Хизбалла" размещает свои военные объекты в жилых районах Бейрута. При этом подчеркивается, что ЦАХАЛ делает все возможное для минимизации ущерба мирному населению.

Израиль
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