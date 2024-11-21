ЦАХАЛ: завершена очередная волна ударов по объектам "Хизбаллы" в Бейруте

ЦАХАЛ объявил о завершении очередной волны ударов по целям в Дахии, на юге Бейрута. Были атакованы штабы и военная инфраструктура террористической организации "Хизбалла".

В сообщении ЦАХАЛа отмечается, что "Хизбалла" размещает свои военные объекты в жилых районах Бейрута. При этом подчеркивается, что ЦАХАЛ делает все возможное для минимизации ущерба мирному населению.