48-часовая операция в Дженине: ликвидированы девять террористов. Видео
время публикации: 21 ноября 2024 г., 10:17 | последнее обновление: 21 ноября 2024 г., 10:18
ЦАХАЛ сообщает, что в ходе 48-часовой антитеррористической операции в районе Дженина были ликвидированы девять террористов, уничтожены четыре лаборатории по производству взрывчатых веществ.
В операции участвовали бойцы-резервисты спецназа "Дувдеван" и спецназа "Харув", спецназа ЯМАС ("псевдоарабы" пограничной полиции) и сотрудники ШАБАКа.
Задержаны подозреваемые в терроре.
Пресс-служба ЦАХАЛа предоставила новые видеозаписи, на которой показаны отдельные этапы этой операции.
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