48-часовая операция в Дженине: ликвидированы девять террористов. Видео

ЦАХАЛ сообщает, что в ходе 48-часовой антитеррористической операции в районе Дженина были ликвидированы девять террористов, уничтожены четыре лаборатории по производству взрывчатых веществ.

В операции участвовали бойцы-резервисты спецназа "Дувдеван" и спецназа "Харув", спецназа ЯМАС ("псевдоарабы" пограничной полиции) и сотрудники ШАБАКа.

Задержаны подозреваемые в терроре.

Пресс-служба ЦАХАЛа предоставила новые видеозаписи, на которой показаны отдельные этапы этой операции.