Сириец пересек границу с Израилем, был ранен в ногу и задержан
время публикации: 21 ноября 2024 г., 17:25 | последнее обновление: 21 ноября 2024 г., 17:25
Бойцы разведроты бригады "А-Голан" задержали подозреваемого, который пересек сирийско-израильскую границу и приближался к израильским силам. После предупреждения по ногам подозреваемого открыли огонь.
Сириец был ранен в ногу, после чего его задержали и доставили в больницу "Зив" в Цфате для лечения и дальнейшего расследования. В ЦАХАЛе подчеркивают, что подозреваемый не остановился по требованию солдат, после чего был ранен.
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