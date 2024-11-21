Сириец пересек границу с Израилем, был ранен в ногу и задержан

Бойцы разведроты бригады "А-Голан" задержали подозреваемого, который пересек сирийско-израильскую границу и приближался к израильским силам. После предупреждения по ногам подозреваемого открыли огонь.

Сириец был ранен в ногу, после чего его задержали и доставили в больницу "Зив" в Цфате для лечения и дальнейшего расследования. В ЦАХАЛе подчеркивают, что подозреваемый не остановился по требованию солдат, после чего был ранен.