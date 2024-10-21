В аварии на перекрестке Билу пострадали два человека, состояние одного из них тяжелое
время публикации: 21 октября 2024 г., 23:25 | последнее обновление: 21 октября 2024 г., 23:25
На 40-м шоссе, в районе перекрестка Билу, произошла авария с участием мотоциклиста и мужчины, ехавшего на электрическом самокате.
Парамедики "Маген Давид Адом" передали, что в больницу "Каплан" были доставлены оба участника аварии: мотоциклист (мужчина примерно 40 лет) с тяжелыми травмами, мужчина примерно 30 лет, ехавший на самокате, с травмами средней тяжести.
Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.
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