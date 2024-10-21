В аварии на перекрестке Билу пострадали два человека, состояние одного из них тяжелое

На 40-м шоссе, в районе перекрестка Билу, произошла авария с участием мотоциклиста и мужчины, ехавшего на электрическом самокате.

Парамедики "Маген Давид Адом" передали, что в больницу "Каплан" были доставлены оба участника аварии: мотоциклист (мужчина примерно 40 лет) с тяжелыми травмами, мужчина примерно 30 лет, ехавший на самокате, с травмами средней тяжести.

Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.