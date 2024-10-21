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Израиль

Лапид и Либерман отклонили просьбы Вашингтона затормозить законы против UNRWA

время публикации: 21 октября 2024 г., 22:57 | последнее обновление: 21 октября 2024 г., 22:57
Лапид и Либерман отклонили просьбы Вашингтона затормозить законы против UNRWA
AP Photo/Adel Hana

Сотрудники посольства США в Израиле провели беседы с лидерами большинства израильских партий в попытке остановить принятие пакета законов, направленных против агентства помощи палестинским беженцам UNRWA.

Как сообщает "Исраэль а-Йом", лидеры находящихся в оппозиции партий НДИ и "Еш Атид" Авигдор Либерман и Яир Лапид отклонили американскую просьбу. Либерман дал понять, что он полностью поддерживает законопроект, инициированный представительницей его партии Юлией Малиновской, который предусматривает полный разрыв отношений между государством Израиль и UNRWA.

Яир Лапид также дал понять, что поддерживает инициативу своего однопартийца Рона Каца, которая была интегрирована в законопроект Малиновской.

В то же время несколько ведущих министров в правительстве Израиля предпочитают притормозить окончательное утверждение законопроектов, считая их "слишком радикальными". По меньшей мере один из министров считает, что следует подождать с утверждением законопроекта до выборов в США.

Согласно регламенту, правительство не может сейчас остановить вынесение законопроектов на голосование во втором и третьем чтениях. Единственные, кто могут это сделать – авторы законопроектов и председатель комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне Юлий Эдельштейн.

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