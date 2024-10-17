Работавший на иранскую разведку Влад Викторсон сменил фамилию, чтобы уйти от уголовного прошлого

Сообщения о вынесении обвинительного заключения в отношении 30-летнего Владислава Викторсона из Рамат-Гана за выполнение заданий иранской разведки вызвали интерес к прошлому этого человека. Как сообщает mako.co.il, ранее обвиняемый носил фамилию Куклин, он был судим за сексуализированное насилие в отношении несовершеннолетних, и большая часть его жертв были девочками в возрасте 12-16 лет. За столь серьезные преступления Куклин (ныне Викторсон) был приговорен всего к двум годам тюремного заключения, но у его жертв попросту не хватило сил и влияния бороться с системой.

Упоминание нового, гораздо более громкого дела, связанного со шпионажем на вражеское государство и выполнением заданий иранской разведки, привело к очередной ретравматизации жертв насильника, которые за прошедшие годы пытались кое-как восстановить свою жизнь и начать жизнь заново.

Mako приводит рассказ одной из жертв, за извращенное изнасилование которой Владислав Куклин отправился в тюрьму. По ее словам, во время совершения насилия над ней, в 2014 году, ей было всего 14 лет. С Куклиным она познакомилась в общей компании подростков, которые проводили время в районе "Дизенгоф-Центра" в Тель-Авиве.

Куклин утверждал, что ему 17 лет, но он лгал, чтобы выдать себя за ровесника девочек и втереться к ним в доверие. На самом деле ему было 20 лет, и он был расчетливым и манипулятивным. Он изнасиловал свою жертву в извращенной форме на подземной парковке торгового центра, несмотря на ее сопротивление, а затем сфотографировал ее плачущей и лежащей на земле.

Пострадавшая отмечает, что она не была единственной жертвой, Куклин действовал систематически и похожим образом в отношении других девочек-подростков, пользуясь их бунтарским периодом в жизни и конфликтами с родителями, из-за чего девочки были вынуждены проводить много времени на улице и в торговом центре. Девочки боялись его, и таких жертв были десятки, но подавляющее большинство не решились дать показания.

После выхода из тюрьмы Куклин стремился отгородиться от уголовного прошлого и сменил фамилию на Викторсон. В социальных сетях он утверждал, что рассказы об изнасилованиях ложь, искажал данные о своих жертвах и произошедшем с ними, и утверждал, что "был слишком хорошим".

Он продолжал знакомиться с юными девушками (отметим, что по делу о выполнении заданий иранской разведки второй обвиняемой проходит 18-летняя девушка, сожительница Викторсона, репатриировавшаяся в 2017 году в 11-летнем возрасте), продолжал активно общаться с девочками-подростками в социальных сетях.

Жертвы преступника говорят, что он очень опасный человек, и после выхода из тюрьмы он преследовал их в Facebook и запугивал.

Напомним, в начале недели была разрешена к публикации информация о задержании двух граждан Израиля, проживавших в Рамат-Гане, по подозрению в диверсионной деятельности по заданию Ирана.

Названы имена подозреваемых: Владислав Викторсон (30 лет, родился 13 апреля 1994 года) и Анна Бернштейн (18 лет, родилась 14 апреля 2006 года). Владислав репатриировался в Израиль из Беларуси в 2001 году, семилетним ребенком. Анна репатриировалась из Украины в 2017 году, тогда ей было 11 лет. В обвинительном заключении они указаны как "супруги", которые жили сначала вместе в Петах-Тикве, затем – в Рамат-Гане. Судя по публикациям в соцсетях, ранее Викторсон проживал в Беэр-Шеве.

Согласно официальному сообщению, Владислав Викторсон с августа 2024 года общался на иврите, а иногда и на английском в социальных сетях с человеком под ником "Mari Hossi" (судя по тексту обвинения, общение осуществлялось через Telegram). По заданию этого человека подозреваемый наносил граффити, вывешивал листовки (в сообщении прокуратуры уточняется – это было граффити и листовки против премьер-министра Биньямина Нетаниягу – например, "Биби разрушил государство Израиль", "Биби = Гитлер", "Биби устроил заложникам Холокост", "Биби плох для Израиля"), прятал деньги в указанных местах и даже поджигал транспортные средства в районе парка Яркон в Тель-Авиве.

Позже Владиславу было поручено вывести из строя инфраструктуру связи и банкоматы, а также поджечь лес, сообщает полиция. Некоторые из описанных задач были задокументированы (сделаны фото и видео), и за их выполнение было заплачено более 5000 долларов США. От некоторых заданий Владислав отказывался, опасаясь за свое здоровье. По данным следствия, Владислав даже согласился выполнить задание по убийству человека в Израиле и бросить гранату в дом, а впоследствии он был привлечен к закупке оружия, в том числе снайперских винтовок, пистолетов и гранат. Прокуратура сообщает, что он пытался самостоятельно изготовить взрывное устройство.

Для выполнения своих задач Владислав привлек к работе еще двух граждан, в том числе свою "супругу" Анну Бернштейн, 18 лет, которая принимала участие в выполнении некоторых заданий, заявляет полиция. Кроме того, Владиславу поручили найти дополнительных помощников, которые выполняли бы различные поручения, в частности фотографировали бы демонстрантов во время акций протеста.

В сообщении прокуратуры уточняется: "За каждое граффити, которое обвиняемые нарисовали в Петах-Тикве и Рамат-Гане, они получили от агента 20 долларов – в общей сложности около 2000 долларов. За поджог транспортных средств в парке Яркон обвиняемые получили в общей сложности 1450 долларов в криптовалюте и дополнительную сумму в размере 2850 долларов в качестве аванса за поджог транспортных средств в будущем".

Подчеркивается: обвиняемые знали, что выполняют задания вражеского иностранного агента и занимаются диверсионной и террористической деятельностью.