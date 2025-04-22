ЦАХАЛ уничтожил инженерную технику, которую использовали террористы 7.10

Ночью и рано утром 22 апреля из Газы поступали сообщения об ударах ЦАХАЛа по тяжелой инженерной технике в Джабалии, на севере сектора, и в районе Сарайя города Газа. Сообщалось, что уничтожены десятки тракторов и бульдозеров. Позже ЦАХАЛ объяснил, что это была за операция.

В разъяснении пресс-службы ЦАХАЛа было сказано, что израильские ВВС, действуя на основании данных военной разведки и ШАБАКа, ликвидировали около 40 единиц инженерной техники, которая использовалась в террористических целях, в том числе в ходе нападения на Израиль 7 октября 2023 года.

"Террористическая организация ХАМАС использовала эту технику для установки мин, рытья подземных бункеров, проламывания ограждений и расчистки завалов с целью обнаружения под ними оружия и военного оборудования. Подвергшаяся нападению инженерная техника обеспечивала возможность ХАМАСу осуществлять террористические атаки против сил ЦАХАЛа и Государства Израиль", – сказано в заявлении ЦАХАЛа.

"Во время кровавой бойни 7 октября инженерное подразделение террористической организации ХАМАС, ответственное за прорыв заграждения, использовало инженерную технику, чтобы позволить вооруженным террористам на пикапах и мотоциклах проникнуть в Израиль", – отмечают израильские военные.

Отметим, что это далеко не первый случай, когда ЦАХАЛ атакует якобы гражданскую технику, которую террористы в Газе использовали для осуществления атак против израильтян. Так, например, 24 марта ЦАХАЛ и ШАБАК провели операцию, в ходе которой в результате точечных ударов на всей территории сектора Газы были уничтожены более 100 пикапов, которые использовали террористы ХАМАСа.