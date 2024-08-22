С "черной субботы" на севере Израиля сгорели 189 тысяч дунамов лесов и полей

Начавшиеся с "черной субботы" 7 октября 2023 года ракетные обстрелы и запуски заминированных беспилотников с территории Ливана за эти десять месяцев стали практически беспрерывными. В результате попаданий ракет разрушаются дома, гибнут люди – и горят заповедные леса в Галилее и на Голанах.

Площадь выгоревших за время войны территорий достигла 189 тысяч дунамов, это больше, чем в катастрофическом пожаре в лесу Кармель в 2010 году. Погибло большое количество диких животных и птиц, были разрушены целые экосистемы. Это беспрецедентные потери, на восстановление после которых природе Израиля потребуются годы.

По данным Управления заповедников и парков, с начала 2024 года объем лесных и полевых пожаров в Израиле вдвое превысил объем пожаров за последние шесть лет, вместе взятых. Большая часть сгоревших территорий – 114 тысяч дунамов – находятся на Голанских высотах. В Галилее выгорело 74 тысячи дунамов, в том числе 17 тысяч дунамов лесов, на восстановление которых уйдут десятилетия.

В природных заповедниках сгорели 15 тысяч дунамов: 4053 дунама в заповеднике у ручья Дишон, 3000 дунамов в Иудее, 336 дунамов – в лесу Баниас. 46% от общего количества сгоревших территорий это парки, рощи, леса и заповедники: 23 тысячи дунамов леса, 78 тысяч дунамов – открытые пространства, 86 тысяч дунамов – заповедники и парки.

Серьезный удар нанесен и по сельскому хозяйству: выгорело более 1000 дунамов посадок, более 10 тысяч дунамов пастбищ. Больше всего пострадали яблочные сады и посадки киви, которые сгорели вместе с самыми современными и дорогостоящими системами орошения.