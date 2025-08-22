Внимание, розыск: пропал 76-летний Мендель Гофен из Кфар-Хабада

Полиция Израиля просит помощи общественности в поиске пропавшего 76-летнего Менделя Гофена из Кфар-Хабада. В последний раз его видели 17 августа в Бней-Браке. С тех пор его местонахождение неизвестно.

Описание внешности: рост 1.65, худощавый, глаза карие, волосы седые, длинная борода.

Описания одежды нет. Носит черную кипу.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении пропавшего, просят обращаться по телефонам 100 или 03-9609444.