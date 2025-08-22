Группа разработчиков самолета-разведчика "Орон" получит премию за вклад в безопасность Израиля

2 сентября 2025 года состоится церемония вручения премии за вклад в безопасность Израиля. В этом году ее получит группа НИОКР в Управлении разработки вооружений и технологий при министерстве обороны, отвечавшая за разработку самолета-разведчика "Орон".

Самолет "Орон" является уникальной платформой. В отличие от предыдущих самолетов-разведчиков "Шавит" и "Эйтам", которые могли выполнять одну задачу одновременно, "Орон" способен выполнять множество разведывательных задач параллельно на площади в тысячи квадратных километров.

Во время войны самолет выполнял параллельно задачи в Газе, Ливане и Иране, обслуживая и координируя сухопутные силы, ВВС и военно-морские силы.

Именно "Орон" обеспечивал раннее предупреждение о ракетных обстрелах и беспилотниках из Ирана во время операции "Народ как лев".

Самолет построен на базе американского бизнес-самолета Gulfstream G-550, в "начинку" которого (радары, камеры, системы прослушивания, сотни разнообразных датчиков, системы искусственного интеллекта для обработки массивов информации и т.д.) вложено около миллиарда долларов США. Для сравнения, стоимость одного самолета F-35 составляет около 80 миллионов долларов.

При этом в отличие от американских AWACS, базирующихся на огромном Boeing 707 и несущих полезную нагрузку снаружи, в гораздо меньшем по размерам "Ороне" вся "начинка" упакована в корпус самолета. Кроме того, AWACS требует существенно большего экипажа.