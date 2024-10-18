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Израиль

Имам и учитель из Хеврона обвиняется в подстрекательстве к терроризму

время публикации: 18 октября 2024 г., 13:15 | последнее обновление: 18 октября 2024 г., 13:22
Имам и учитель из Хеврона обвиняется в подстрекательстве к терроризму
Пресс-служба полиции Израиля

Палестинец из Хеврона, работавший имамом и учителем средней школы, обвиняется в подстрекательстве к терроризму и поддержке террористической организации. Расследование было начато после того, как он опубликовал в социальных сетях подстрекающий к террору контент.

В частности, 8 октября 2023 года он опубликовал пост, прославляющий ХАМАС и призывающий к уничтожению Израиля: "Пески Газы поглотят вас, иностранцы, у которых нет родины, армию Мухаммада не остановить, подари Аллах им победу". Он также публиковал фотографии боевиков ХАМАСа с прославляющими их подписями.

После сбора доказательств подозреваемый, житель деревни Харза в окрестностях Хеврона в Иудее, был арестован. Военный суд несколько раз продлевал срок его содержания под стражей, после чего ему были предъявлены обвинения.

Израиль
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