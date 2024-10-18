Имам и учитель из Хеврона обвиняется в подстрекательстве к терроризму

Палестинец из Хеврона, работавший имамом и учителем средней школы, обвиняется в подстрекательстве к терроризму и поддержке террористической организации. Расследование было начато после того, как он опубликовал в социальных сетях подстрекающий к террору контент.

В частности, 8 октября 2023 года он опубликовал пост, прославляющий ХАМАС и призывающий к уничтожению Израиля: "Пески Газы поглотят вас, иностранцы, у которых нет родины, армию Мухаммада не остановить, подари Аллах им победу". Он также публиковал фотографии боевиков ХАМАСа с прославляющими их подписями.

После сбора доказательств подозреваемый, житель деревни Харза в окрестностях Хеврона в Иудее, был арестован. Военный суд несколько раз продлевал срок его содержания под стражей, после чего ему были предъявлены обвинения.