Таль Шохам и Авера Менгисту переданы "Красному Кресту"

Из машины ХАМАСа выведены Таль Шохам и Авера Менгисту, они передвигаются самостоятельно. Мужчины выглядят истощенными, они идут с трудом.

Таль Шохам, стоя на сцене, прочел на иврите речь, подготовленную для него террористами. После этого оба заложника были переданы сотрудницам "Красного Креста".

Освобожденных заложников доставят в военный лагерь в районе Реим, около границы Газы, а оттуда на вертолетах – в больницы "Ихилов" в Тель-Авиве и "Бейлинсон" в Петах-Тикве. Подготовлены также резервные палаты в больницах "Барзилай" в Ашкелоне и "Сорока" в Беэр-Шеве – на случай, если освобожденным заложникам, потребуется экстренная медицинская помощь.

Сегодня в центре сектора Газы также должны быть освобождены Омер Венкерт (23, из Гедеры, похищен на фестивале "Нова"); Элия Коэн (27, из Цур-Адасы, похищен на фестивале "Нова"); Омер Шем-Тов (21, из Герцлии, похищен с фестиваля "Нова") и Хишам Шаабан ас-Сайид (36, страдал психическим расстройством, ушел в Газу в 2015 году).

Освобождаемые террористы

Накануне очередного этапа "обмена пленными" между Израилем и ХАМАСом, в рамках которого должны быть освобождены шесть заложников-израильтян, были уточнены списки освобождаемых террористов.

22 февраля, в обмен на шесть заложников, власти Израиля должны освободить 602 заключенных, осужденных за террор или задержанных по подозрению в терроре. В первоначальном списке было 157 осужденных террористов и 445 жителей Газы, задержанных после 7 октября 2023 года. Но затем список был значительно расширен, по всей видимости, после передачи тел погибших заложников.

При этом семь террористов, которых должны были депортировать после освобождения, отказались выходить из тюрьмы (раньше подобное уже происходило). В итоге на свободу выйдут другие семь заключенных, четверо из которых, по условиям сделки, будут депортированы.

Из-за этих изменений, для согласования нового списка, в ночь на 21 февраля было проведено экстренное совещание правительства.

Как писал "Маарив", утверждено, что 22 февраля в итоге из тюрем и изоляторов временного содержания выйдут не около 600, а более 800 заключенных: 445 жителей Газы, арестованных после 7 октября 2023 года, 51 заключенный, приговоренный к пожизненному сроку (то есть террористы-убийцы), 59 заключенных, приговоренных к длительным срокам тюремного заключения, 47 заключенных, освобожденных в рамках "сделки Шалита" и позже вновь арестованных, а также 200 женщин и несовершеннолетних из Газы, арестованных во время войны. И еще один заключенный выйдет на свободу в рамках "замены" в связи с тем, что из прошлого списка один отказался выходить из тюрьмы на условиях депортации.

Однако официально по-прежнему заявляется, что на свободу выходят более 600, а не более 800, заключенных.

Дальнейшая реализация сделки

Напомним, что президент США Дональд Трамп требовал освобождения всех заложников, удерживаемых террористами в Газе, до полудня 15 февраля. Правительство Израиля поддержало это требование, однако согласилось на то, что 15 февраля в обмен на трех заложников были освобождены 369 палестинских заключенных, 36 из которых были приговорены к пожизненному заключению.

20-21 февраля Израилю были переданы тела четырех убитых заложников – Одеда Лифшица, Кфира и Ариэля Бибас, а затем и Шири Бибас.

Ожидается, что 27 февраля ХАМАС передаст Израилю тела еще четырех погибших заложников. И на этом первый этап реализации сделки завершится.

Катар и Египет, являющиеся посредниками на непрямых переговорах между Израилем и ХАМАСом, усиливают давление на обе стороны, добиваясь начала переговоров по второму этапу сделки.

Нетаниягу настаивает на продолжении первого этапа, в рамках которого пытается добиться освобождения большего числа заложников.

Второй этап сделки может стать завершением войны "Железные мечи". ХАМАС предлагает формулу обмена "все на всех" и требует полного прекращения боевых действий и вывода сил ЦАХАЛа со всей территории сектора Газы, включая "Филадельфийский коридор". При этом ХАМАС рассчитывает получить международные гарантии того, что Израиль не возобновит войну после того, как все заложники будут освобождены.

Имена заложников, похищенных террористами 7 октября 2023 года и удерживаемых в Газе. Имена освобожденных заложников выделены отдельным списком

Список погибших в ходе войны Израиля с террором с 7 октября 2023 (обновляется)