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Израиль

ПИЦ: спецназ ПА задержал одного из лидеров "Батальонов Дженина"

Полиция
Иудея и Самария
Палестинская администрация
время публикации: 22 января 2025 г., 17:17 | последнее обновление: 22 января 2025 г., 17:38
ПИЦ: спецназ ПА задержал одного из лидеров "Батальонов Дженина"
Палестинский информационный центр

Спецназ полиции Палестинской администрации задержал одного из лидеров "Батальонов Дженина" Махмуда Абу ан-Нахля, передает хамасовский "Палестинский информационный центр".

Где именно он был задержан, не сообщается.

Ранее сообщалось, что спецслужбы ПА задержали в Кабатии, к югу от Дженина, "спикера" группировки "Батальоны Дженина" Ахмада Абу Умэйру,

Полиция ПА осуществляет аресты лидеров "Батальонов Дженина" в то время, когда в Дженине ЦАХАЛ проводит масштабную операцию.

Израиль
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Спецназ полиции ПА задержал спикера "Батальонов Дженина"