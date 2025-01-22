ПИЦ: спецназ ПА задержал одного из лидеров "Батальонов Дженина"

Спецназ полиции Палестинской администрации задержал одного из лидеров "Батальонов Дженина" Махмуда Абу ан-Нахля, передает хамасовский "Палестинский информационный центр".

Где именно он был задержан, не сообщается.

Ранее сообщалось, что спецслужбы ПА задержали в Кабатии, к югу от Дженина, "спикера" группировки "Батальоны Дженина" Ахмада Абу Умэйру,

Полиция ПА осуществляет аресты лидеров "Батальонов Дженина" в то время, когда в Дженине ЦАХАЛ проводит масштабную операцию.