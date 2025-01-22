ПИЦ: спецназ ПА задержал одного из лидеров "Батальонов Дженина"
время публикации: 22 января 2025 г., 17:17 | последнее обновление: 22 января 2025 г., 17:38
Спецназ полиции Палестинской администрации задержал одного из лидеров "Батальонов Дженина" Махмуда Абу ан-Нахля, передает хамасовский "Палестинский информационный центр".
Где именно он был задержан, не сообщается.
Ранее сообщалось, что спецслужбы ПА задержали в Кабатии, к югу от Дженина, "спикера" группировки "Батальоны Дженина" Ахмада Абу Умэйру,
Полиция ПА осуществляет аресты лидеров "Батальонов Дженина" в то время, когда в Дженине ЦАХАЛ проводит масштабную операцию.