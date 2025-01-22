Посол Украины выразил надежду, что Израиль отдаст Киеву трофейное оружие российского производства

Во вторник, 21 января, заместитель министра иностранных дел Израиля Шарен Аскель, выдвинувшая в конце прошлого года законопроект о передаче трофейного оружия российского производства Киеву, встретилась с послом Украины Евгением Корнийчуком.

На сайте посольства Украины в Тель-Авиве говорится, что Евгений Корнийчук поблагодарил Шарен Аскель за внесенную в Кнессет законодательную инициативу – передать Украине трофейное оружие российского производства, захваченное ЦАХАЛом в Ливане или в любом другом месте. Он выразил надежду, что соответствующий закон будет принят. По словам украинского дипломата, такое решение стало бы важным этапом в признании общих угроз, с которыми сталкиваются Украина и Израиль.

14 ноября 12-й телеканал рассказал о законопроекте Шарен Аскель, который, как отмечалось, "может осложнить отношения Израиля с Путиным". Законопроект был выдвинут незадолго до того, как Аскель была приведена к присяге в качестве заместителя министра иностранных дел и вошла в правительство. Согласно ее предложению, все оружие российского производства, найденное ЦАХАЛом в Ливане, секторе Газы или на палестинских территориях в Иудее и Самарии, вместо того, чтобы уничтожать, как это делается в настоящий момент, передавать армии Украины. Посколько Аскель не может продвигать законопроект, являясь членом правительства, этим занимается депутат от "Ликуда" Дан Илуз.