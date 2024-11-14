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Израиль

Законодательная инициатива в Кнессете: отдать трофейное оружие российского производства Украине

время публикации: 14 ноября 2024 г., 23:35 | последнее обновление: 14 ноября 2024 г., 23:45
Шарен Аскель
Yonatan Sindel/Flash90

В четверг, 14 ноября, журналист 12-го телеканала Ярон Авраам рассказал о законопроекте Шарен Аскель, который, как отмечалось, "может осложнить отношения Израиля с Путиным".

Законопроект был выдвинут незадолго до того, как Аскель была приведена к присяге в качестве заместителя министра иностранных дел и вошла в правительство. Согласно ее предложению, все оружие российского производства, найденное ЦАХАЛом в Ливане, секторе Газы или на палестинских территориях в Иудее и Самарии, вместо того, чтобы уничтожать, как это делается в настоящий момент, передавать армии Украины.

Ярон Авраам отметил, что, как член правительства Аскель не может продвигать законопроект, и этим будет заниматься депутат от "Ликуда" Дан Илуз.

Израиль
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