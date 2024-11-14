Законодательная инициатива в Кнессете: отдать трофейное оружие российского производства Украине

В четверг, 14 ноября, журналист 12-го телеканала Ярон Авраам рассказал о законопроекте Шарен Аскель, который, как отмечалось, "может осложнить отношения Израиля с Путиным".

Законопроект был выдвинут незадолго до того, как Аскель была приведена к присяге в качестве заместителя министра иностранных дел и вошла в правительство. Согласно ее предложению, все оружие российского производства, найденное ЦАХАЛом в Ливане, секторе Газы или на палестинских территориях в Иудее и Самарии, вместо того, чтобы уничтожать, как это делается в настоящий момент, передавать армии Украины.

Ярон Авраам отметил, что, как член правительства Аскель не может продвигать законопроект, и этим будет заниматься депутат от "Ликуда" Дан Илуз.