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Израиль

Спецпредставитель Трампа подтвердил намерение участвовать в работе группы наблюдателей в Газе

время публикации: 22 января 2025 г., 17:50 | последнее обновление: 22 января 2025 г., 17:50
Биньямин Нетаниягу и Стивен Виткофф
Офис премьер-министра Израиля

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стивен Виткофф в интервью Fox News сообщил, что вскоре отправится в Израиль, "чтобы стать частью группы наблюдателей в Газе для обеспечения соблюдения режима прекращения огня".

Виткофф выразил надежду на то, что все страны ближневосточного региона, включая Катар, смогут нормализовать отношения с Израилем.

О том, что Виткофф рассматривает возможность визита в Газу, чтобы помочь обеспечить реализацию соглашения о прекращении огня между Израилем и ХАМАСом, несколько дней назад сообщал телеканал NBC News со ссылкой на информированный источник в будущем американском руководстве. По словам этого источника, Виткофф намерен присутствовать "практически постоянно" в ближневосточном регионе в ближайшие недели или даже месяцы для решения проблем, которые могут возникнуть и которые, по его мнению, могут помешать реализации соглашения о прекращении огня и освобождении заложников.

Израиль
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