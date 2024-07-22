ЦАХАЛ объявил о гибели заложников Ягева Бухштаба и Александра Данцига

В понедельник, 22 июля, ЦАХАЛ уведомил семьи заложников Ягева Бухштаба и Александра Данцига, что они погибли в секторе Газы. Тела погибших удерживает террористическая организация ХАМАС.

ЦАХАЛ получил разведывательную информацию о гибели Бухштаба и Данцига. Была проведена тщательная проверка, сведения подтвердились. Данные о гибели заложников были опубликованы после одобрения экспертной комиссии министерства здравоохранения в сотрудничестве с министерством религии и полицией Израиля.

Обстоятельства смерти Ягева Бухштаба и Александра Данцига в плену ХАМАСа расследуются.

34-летний Ягев Бухштаб из Нирим и 75-летний Александр Данциг из Нир-Оза были похищены террористами 7 октября 2023 года. В марте 2024 года ХАМАС объявлял об их гибели. Однако ЦАХАЛ эту информацию не подтверждал.

9 марта ХАМАС заявлял, что Александр Данциг и другой житель кибуца Нир-Оз Ицхак Эльгарат мертвы.

О гибели Ягева Бухштаба ХАМАС заявлял 23 марта. Террористы утверждали, что Ягев умер от голода и отсутствия медикаментов.

В ноябре 2023 года Александр Данциг через других пленников, которые были тогда освобождены в рамках сделки с ХАМАСом, передавал близким, что он жив и читает другим заложникам лекции по истории.

Александр Данциг был одним из основателей программы, в рамках которой тысячи израильских школьников ежегодно отправляют в Польшу на экскурсионную поездку по нацистским лагерям смерти. Несколько лет назад он перенес операцию аортокоронального шунтирования, и ему необходимо было ежедневно получать лекарства.

ВОЙНА "ЖЕЛЕЗНЫЕ МЕЧИ"

Рано утром 7 октября 2023 года атака террористов началась с ракетных обстрелов центральных районов Израиля из Газы и прорыва границы сектора тысячами боевиков, которые вторглись на израильскую территорию, убив более тысячи мирных граждан, а также сотни сотрудников полиции и военнослужащих, и захватив в плен сотни израильтян и иностранных граждан, многих из которых все еще удерживают в секторе Газы.

Согласно официальным данным, 7 октября 2023 года ХАМАС похитил 251 человека. По состоянию на июнь 2024 года, террористы удерживают 120 человек (живых и мертвых). В их числе 100 мужчин, 16 женщин и двое детей, похищенных в ходе террористической атаки ХАМАСа 7 октября 2023 года. Известно, что 44 похищенных нет в живых, их тела удерживаются ХАМАСом в Газе (включая Адара Гольдина и Орона Шауля, похищенных в 2014 году). Одна женщина числится пропавшей без вести.

Освобождены/спасены 135 человек: четверо израильтян освобождены и одна военнослужащая спасена бойцами ЦАХАЛ до 24 ноября 2023 года; 81 израильтянин и 24 иностранца освобождены в рамках сделки с ХАМАСом с 24 по 30 ноября 2023 года; 16 похищенных убиты в плену ХАМАСа и их тела были найдены и эвакуированы бойцами ЦАХАЛа; трое похищенных случайно убиты огнем ЦАХАЛа; в рамках спецоперации 12 февраля 2024 года силы безопасности спасли в Рафиахе двух заложников; в ходе спецоперации в Нусейрате 8 июня 2024 года были спасены четверо заложников.

Имена заложников, похищенных террористами 7 октября 2023 года и удерживаемых в Газе. Имена освобожденных заложников выделены отдельным списком

В первый день войны, 7 октября, террористы напали на участников музыкального фестиваля, проходившего около границы Газы, в лесу Реим. На фестиваль собрались примерно 3000 человек. Сотни были убиты, многие были взяты в заложники. Террористы устроили резню в поселках Беэри, Кфар-Аза и Нир-Оз, убив множество людей, включая стариков, женщин и детей. Кроме того террористы вторглись в Сдерот, Офаким, Нетивот и другие населенные пункты Западного Негева, убивая и грабя израильтян.

Вскоре после нападения ХАМАС объявил войну Израилю, дав своим действиям название "Потоп Аль-Аксы". В ответ правительство Израиля заявило о состоянии войны (впервые с 1973 года) и начале Войны "Железные мечи".

В Израиле более 1600 погибших 7 октября и в последующие дни войны. Около 15000 человек были ранены или травмированы. Среди убитых граждане Израиля, США, Канады, Великобритании, Франции, Австрии, Германии, Венгрии, Ирландии, Италии, Испании, Латвии, Литвы, Португалии, Румынии, Аргентины, Чили, Перу, Парагвая, Украины, России, Азербайджана, Беларуси, Молдовы, Бразилии, Китая, Индии, Шри-Ланки, Камбоджи, Таиланда, Филиппин, Непала, ЮАР, Судана, Турции, Узбекистана, Казахстана.

Подобных потерь Израиль не нес за последние 50 лет, со времен Войны Судного дня.

С конца октября идет наземная военная операция в Газе. В ходе боев с террористами в секторе Газы ЦАХАЛ несет значительные потери – с 27 октября (начало наземной операции в Газе) погибли около 330 военнослужащих (в Газе, около границы с Ливаном, в Иудее и Самарии, в результате терактов на территории Израиля). По данным ЦАХАЛа, с начала войны в Газе ликвидированы или взяты в плен около 14000 боевиков и их командиров (ХАМАС признает гибель примерно 6000 боевиков). "Хизбалла" заявляет о гибели примерно 360 своих боевиков и командиров (сообщалось также о потерях в рядах шиитского движения "Амаль" и боевиков-суннитов в Ливане).

Список погибших в ходе войны Израиля с террором с 7 октября 2023 (обновляется)

С начала войны из сектора Газы были запущены около 10000 ракет (по оценкам ЦАХАЛа, до 15% из них падали на территории Газы). Около 5000 ракет были выпущены "Хизбаллой" из Ливана (около 20% падали на ливанской территории). Из Сирии были выпущены десятки ракет. Террористы ХАМАСа и "Хизбаллы" применяли также ударные БПЛА.

Сотни тысяч израильтян, на юге и на севере, были вынуждены покинуть свои дома после начала войны.

С 7.10.2023 на территории Палестинской автономии были задержаны около 4400 подозреваемых в терроре, около 1900 из них связаны с террористической организацией ХАМАС.

ЦАХАЛ наносит интенсивные удары по целям в Газе. Задействованы ВВС, ВМС, артиллерия. В Армии обороны Израиля заявляют, что с начала войны были атакованы десятки тысяч целей в секторе Газы. ЦАХАЛ регулярно наносит удары по целям в южном Ливане. ЦАХАЛ также атакует цели на территории Сирии. 1 апреля был нанесен удар по зданию "консульства" Ирана в Дамаске, убиты высокопоставленные офицеры КСИР.

Минздрав Газы (структура ХАМАСа) заявляет о примерно 39000 убитых с начала войны и примерно 90000 раненых. По данным ООН, около 40% убитых в Газе – мужчины призывного возраста, 20% – женщины, 32% – несовершеннолетние, 8% – пожилые люди.

По сведениям ООН, около 1,7 млн жителей сектора Газы были вынуждены покинуть свои дома. По данным ВОЗ, 1,3 млн перемещенных жителей Газы проживают в убежищах на юге сектора. ЦАХАЛ заявляет, что более 1 млн жителей северной части Газы переместились на юг сектора.

С 21 октября в сектор Газы поставляется гуманитарная помощь. Значительную часть этой помощи забирает ХАМАС. Помощь доставляют на грузовиках или сбрасывают с самолетов. Начинаются поставки помощи морским путем.

В ночь на 14 апреля 2024 года Иран осуществил массированный удар по территории Израиля, запустив сотни ракет и ударных беспилотников по целям в Негеве, на Голанских высотах и в Иерусалиме. Абсолютное большинство ракет и БПЛА были перехвачены силами ПВО и ВВС Израиля, США, Великобритании, Иордании. В результате атаки причинен незначительный ущерб авиабазе "Неватим". Тяжело ранена девочка, десяткам людей потребовалась помощь медиков для выведения из состояния нервного шока или в связи с легкими травмами.

СМИ сообщали, что в ночь на 19 апреля 2024 года Израиль нанес удар по целям в Иране. Израиль на себя ответственность не брал. Иран не возлагал ответственность на Израиль.

20 июля 2024 года ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по целям в Ходейде (Йемен) в ответ на удар БПЛА по Тель-Авиву и другие атаки хуситов.