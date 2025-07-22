В соцсети попало видео, на котором девочку избивают ровесницы на пустыре в Холоне

Несколько дней назад в социальные сети попало видео, на котором видно, как в песчаных дюнах Холона две девочки-подростка избивают другую девочку. Это видео активно обсуждалось родителями подростков.

Хотя пострадавшая и ее семья не обращались в полицию, отделение в Холоне начало расследование по собственной инициативе.

Во вторник, 22 июля, пресс-служба правоохранительных органов сообщила, что все участницы инцидента установлены. Полицейские опросили потерпевшую. Подозреваемые были вызваны в участок: одна из них уже допрошена, ей запрещено приближаться к пострадавшей и пытаться с ней связаться. Вторую девочку вызовут для допроса позже.