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Израиль

В соцсети попало видео, на котором девочку избивают ровесницы на пустыре в Холоне

Полиция
Холон
время публикации: 22 июля 2025 г., 19:41 | последнее обновление: 22 июля 2025 г., 19:49
В соцсети попало видео, на котором девочку избивают ровесницы на пустыре в Холоне
Miriam Alster/FLASH90

Несколько дней назад в социальные сети попало видео, на котором видно, как в песчаных дюнах Холона две девочки-подростка избивают другую девочку. Это видео активно обсуждалось родителями подростков.

Хотя пострадавшая и ее семья не обращались в полицию, отделение в Холоне начало расследование по собственной инициативе.

Во вторник, 22 июля, пресс-служба правоохранительных органов сообщила, что все участницы инцидента установлены. Полицейские опросили потерпевшую. Подозреваемые были вызваны в участок: одна из них уже допрошена, ей запрещено приближаться к пострадавшей и пытаться с ней связаться. Вторую девочку вызовут для допроса позже.

Израиль
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