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Израиль

Ашдод включен в список городов, дающих право на получение оружия

Ашдод
Вооружения
Итамар Бен-Гвир
время публикации: 09 июля 2025 г., 17:39 | последнее обновление: 09 июля 2025 г., 17:39
Ашдод включен в список городов, дающих право на получение оружия
Nati Shohat/Flash90

Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир объявил в ходе рабочего визита в Ашдод, что город включен в число населенных пунктов, проживание и работа в которых дает право на получение разрешения на оружие.

Ранее в список были включены Ашкелон, Тверия, Хацор а-Глилит, Бейт-Шеан, Сдерот, Офаким, Нетивот, Эльад, а также отдельные кварталы Иерусалима, Рош а-Аина, Модиина.

С начала войны управление лицензирования оружия выдало 215 тысяч новых лицензий.

Израиль
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