Ашдод включен в список городов, дающих право на получение оружия

Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир объявил в ходе рабочего визита в Ашдод, что город включен в число населенных пунктов, проживание и работа в которых дает право на получение разрешения на оружие.

Ранее в список были включены Ашкелон, Тверия, Хацор а-Глилит, Бейт-Шеан, Сдерот, Офаким, Нетивот, Эльад, а также отдельные кварталы Иерусалима, Рош а-Аина, Модиина.

С начала войны управление лицензирования оружия выдало 215 тысяч новых лицензий.