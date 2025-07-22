В Тель-Авиве прошла антивоенная демонстрация

Возле театра "Габима" в центре Тель-Авива состоялась антивоенная демонстрация с призывами к немедленному прекращению боевых действий в секторе Газы. Участники акции держали транспаранты с фотографиями истощенных жителей Газы и надписями на иврите и арабском: "Мы против голода как оружия".

В демонстрации приняли участие несколько сотен израильтян.

Полиция не сообщает о чрезвычайных происшествиях во время мероприятия.