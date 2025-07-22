В Тель-Авиве прошла антивоенная демонстрация
время публикации: 22 июля 2025 г., 21:56 | последнее обновление: 22 июля 2025 г., 21:56
Возле театра "Габима" в центре Тель-Авива состоялась антивоенная демонстрация с призывами к немедленному прекращению боевых действий в секторе Газы. Участники акции держали транспаранты с фотографиями истощенных жителей Газы и надписями на иврите и арабском: "Мы против голода как оружия".
В демонстрации приняли участие несколько сотен израильтян.
Полиция не сообщает о чрезвычайных происшествиях во время мероприятия.
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