Минздрав угрожает штрафами израильтянам, выезжающим в Россию без разрешения комиссии

Министр здравоохранения Ницан Горовиц заявил, что намерен усилить контроль над соблюдением израильтянами распоряжений минздрава в отношении поездок за границу.

В частности, по словам Горовица, в ближайшие дни будут введены крупные штрафы в размере нескольких тысяч шекелей для тех, кто выехал в страны с тяжелой эпидемиологической ситуацией без разрешения комиссии по рассмотрению исключительных случаев.

Предполагается, что штраф за нарушение предписаний может составить до пяти тысяч шекелей. Проверки, вероятнее всего, будут проводиться на въезде в Израиль по той же схеме, по которой израильтян проверяют на таможне - случайным образом. Пограничники будут проводить допросы некоторых пассажиров, чтобы выяснить, не были ли они в последние две недели в одной из "закрытых" стран без разрешения комиссии.

В настоящий момент в списке запрещенных для посещения израильтянами стран Россия, Аргентина, Бразилия, ЮАР, Индия и Мексика.

Напомним, Россия лидирует по "импорту" коронавируса в Израиль. У 31 гражданина Израиля, вернувшегося за последний месяц из России, была выявлена коронавирусная инфекция. Всего за месяц из "закрытой" для израильтян России в страну въехали почти пять тысяч человек.

При этом, несмотря на очень тяжелую эпидемиологическую ситуацию в России, Москва, как уже сообщалось, требовала от израильского МИДа объяснить внесение России в список "стран максимального риска".

Напомним, в настоящий момент выезд в Россию возможен для израильтян только после получения разрешения от комиссии по особым случаям. Въезд из России разрешен только для граждан Израиля. Все въезжающие из России граждане, в том числе привитые и переболевшие, должны отсидеть в карантине.