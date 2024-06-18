Полиция готовится к массовым акциям протеста в Иерусалиме возле Кнессета

Штаб антиправительственных протестов объявил в начале недели распорядок акций протеста против правительства, в соответствии с которым во вторник, 18 июня, запланирована акция протеста перед Кнессетом.

Днем ранее в Иерусалиме прошли шествия и массовые демонстрации на улице Аза неподалеку от резиденции главы правительства. Акция сопровождалась беспорядками и поджогами, участники демонстрации прорвали заграждения, что привело к столкновениям с полицией. В результате беспорядков четверо полицейских получили ранения, девять участников демонстраций были задержаны.

Полиция опубликовала предупреждения в отношении запланированной на вторник акции протеста возле Кнессета. Поддерживать общественный порядок, регулировать движение и обеспечивать безопасность как участников акции, так и окружающих будут сотни сотрудников полиции и бойцов пограничной полиции МАГАВ.

В полиции подчеркивают, что соблюдение свободы демонстраций и выражения собственного мнения для израильских правоохранительных органов – первоочередная задача, однако полиция будет жестко пресекать насилие, вандализм и попытки нарушения общественного порядка. Ведется также работа в социальных сетях по выявлению и удалению провокационных материалов, призывающих к беспорядкам.

Согласованная с полицией акция протеста возможна только на участке, где разрешена демонстрация, в согласованном формате, без парадов и шествий. Категорически запрещается проникновение на территорию парламентского комплекса, будут пресекаться действия, нарушающие работу парламента.

В соответствии с решением БАГАЦа, проведение акций протеста возле домов политиков и депутатов категорически запрещена, акции позволяются лишь на разрешенном расстоянии в специально отведенных для этой цели местах. Проводить акции протеста на дорожном полотне категорически запрещено, если только не было получено одобрение полиции заранее. Во время акций протеста запрещено разжигать костры и факелы. Запускать дроны без предварительного согласования с полицией запрещено.

Полиция также опубликовала распорядок перекрытия улиц: в послеобеденные часы будут перекрыты улицы Каплан, Рупит от Кикар а-Шаон до Бен-Цви, Рабин от Лурх до Бен-Цви, Аза от Арлозоров до Азаз. Будут также установлены блокпосты на улицах в окрестностях места проведения демонстрации. В связи с акцией протеста возможны пробки и заторы в центре Иерусалима и на въезде в столицу.