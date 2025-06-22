Пресс-секретарь ЦАХАЛа рассказал о ночной операции в Иране. Видео

Пресс-секретарь ЦАХАЛа Эфи Дефрин выступил с ежедневным отчетом о ходе военной операции "Народ как лев" в Иране. Перед тем, как рассказать о значительном развитии событий в Иране, он сообщил о возвращении тел троих заложников из сектора Газы. Были возвращены:

Офра Кейдар , 71 год, из кибуца Беэри;

Йонатан Мордехай Самерано, 21 год, из Тель-Авива;

старший сержант Шай Левинсон, 19 лет, из Гиват-Авни, боец 77-го батальона 7-й бронетанковой бригады "Саар ми-Голан".

Все они были убиты террористами в "черную субботу" 7 октября 2023 года, их тела были похищены в сектор Газы. Они были возвращены в рамках совместной операции ЦАХАЛа и ШАБАКа в ночь на субботу, 21 июня.

Эфи Дефрин подчеркнул, что ЦАХАЛ ни на минуту не оставляет попыток вернуть домой всех похищенных террористами заложников, живых и мертвых.

Затем пресс-секретарь ЦАХАЛа перешел к теме Ирана.

"Ранним утром армия США атаковала ядерные объекты в Иране, атака была произведена в координации с ЦАХАЛом, – подчеркнул Дефрин. – С самого начала операции командующий Генштабом ЦАХАЛа находится в постоянных контактах со своим американским коллегой".

Пресс-секретарь ЦАХАЛа сообщил, что в дополнение к американской атаке, ЦАХАЛ продолжил серию атак по всей территории Ирана с тем, чтобы выполнить поставленные перед операцией "Народ как лев" задачи: уничтожить угрозу существованию Государства Израиль, ядерную программу Ирана и ракетный потенциал иранского режима.

По словам Эфи Дефрина, утром в воскресенье ВВС ЦАХАЛа атаковали пусковые ракетные установки, готовившиеся к запуску ракет по Израилю, что сократило интенсивность утреннего обстрела. "Сегодня утром двумя залпами были запущены более 20 ракет по территории Государства Израиль, – подчеркнул пресс-секретарь ЦАХАЛа. – Большая часть ракет были перехвачены, несколько ракет упали на территории Израиля, большей частью – в заселенной местности. Иранский режим продолжает демонстрировать свою слабость, нанося удары по населению Израиля".