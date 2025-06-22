"Кан-11" о падении ракеты в Хайфе без сигнала тревоги: отказ ракеты-перехватчика

Телеканал "Кан-11" со ссылкой на источники в армии передал, что во время утреннего обстрела в Хайфе из-за сбоя упала ракета-перехватчик, что привело к разрушениям, несколько человек были ранены.

Ракета упала в Хайфе до срабатывания сирены "Цева Адом".

Ранее представители ЦАХАЛа заявляли, что падение ракеты до сирены не стало следствием неисправности в системе оповещения, так как в этом районе было предварительное уведомление об ожидаемом обстреле.