x
22 июня 2025
|
последняя новость: 21:37
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
22 июня 2025
|
22 июня 2025
|
последняя новость: 21:37
22 июня 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

"Кан-11" о падении ракеты в Хайфе без сигнала тревоги: отказ ракеты-перехватчика

Война с Ираном
Хайфа
время публикации: 22 июня 2025 г., 20:38 | последнее обновление: 22 июня 2025 г., 20:38
"Кан-11" о падении ракеты в Хайфе без сигнала тревоги: отказ ракеты-перехватчика
Пресс-служба МАДА

Телеканал "Кан-11" со ссылкой на источники в армии передал, что во время утреннего обстрела в Хайфе из-за сбоя упала ракета-перехватчик, что привело к разрушениям, несколько человек были ранены.

Ракета упала в Хайфе до срабатывания сирены "Цева Адом".

Ранее представители ЦАХАЛа заявляли, что падение ракеты до сирены не стало следствием неисправности в системе оповещения, так как в этом районе было предварительное уведомление об ожидаемом обстреле.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 22 июня 2025

Уточнение: КСИР выпустил более 35 ракет по Израилю, лишь несколько попаданий
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 22 июня 2025

Падение ракеты в Хайфе до сирены. Комментарий ЦАХАЛа
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 22 июня 2025

Уточненные данные о пострадавших во время обстрела из Ирана: десятки раненых, почти все "легкие"