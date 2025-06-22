"Кан-11" о падении ракеты в Хайфе без сигнала тревоги: отказ ракеты-перехватчика
время публикации: 22 июня 2025 г., 20:38 | последнее обновление: 22 июня 2025 г., 20:38
Телеканал "Кан-11" со ссылкой на источники в армии передал, что во время утреннего обстрела в Хайфе из-за сбоя упала ракета-перехватчик, что привело к разрушениям, несколько человек были ранены.
Ракета упала в Хайфе до срабатывания сирены "Цева Адом".
Ранее представители ЦАХАЛа заявляли, что падение ракеты до сирены не стало следствием неисправности в системе оповещения, так как в этом районе было предварительное уведомление об ожидаемом обстреле.
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