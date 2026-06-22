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Израиль

ЦАХАЛ сообщил о ликвидации одного из боевиков, удерживавших в плену Омера Шем-Това

Ликвидация
Война с ХАМАСом
Пресс-служба ЦАХАЛа
ЦАХАЛ
Газа
время публикации: 22 июня 2026 г., 17:50 | последнее обновление: 22 июня 2026 г., 17:50
ЦАХАЛ сообщил о ликвидации одного из боевиков, удерживавших в плену Омера Шем-Това
Пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ и ШАБАК сообщили о ликвидации на севере сектора Газы боевика спецподразделения "Нухба" военного крыла ХАМАСа Сабаи Захира Абд аль-Хамида Абу Хасны.

По данным израильских спецслужб, 7 октября 2023 года Абу Хасна участвовал в резне на территории Израиля, а затем входил в число боевиков, отвечавших за удержание в плену похищенного израильтянина Омера Шем-Това. Во время войны он закладывал взрывные устройства, а в последнее время готовил нападения на действующие в этом районе силы ЦАХАЛа.

ЦАХАЛ сообщает, что в ходе еще одного удара на севере сектора были ликвидированы трое вооруженных боевиков ХАМАСа, представлявших непосредственную угрозу для израильских военных.

В ЦАХАЛе подчеркивают: силы командования Южного военного округа действуют в Газе в соответствии с условиями соглашения.

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