ЦАХАЛ сообщил о ликвидации одного из боевиков, удерживавших в плену Омера Шем-Това

ЦАХАЛ и ШАБАК сообщили о ликвидации на севере сектора Газы боевика спецподразделения "Нухба" военного крыла ХАМАСа Сабаи Захира Абд аль-Хамида Абу Хасны.

По данным израильских спецслужб, 7 октября 2023 года Абу Хасна участвовал в резне на территории Израиля, а затем входил в число боевиков, отвечавших за удержание в плену похищенного израильтянина Омера Шем-Това. Во время войны он закладывал взрывные устройства, а в последнее время готовил нападения на действующие в этом районе силы ЦАХАЛа.

ЦАХАЛ сообщает, что в ходе еще одного удара на севере сектора были ликвидированы трое вооруженных боевиков ХАМАСа, представлявших непосредственную угрозу для израильских военных.

В ЦАХАЛе подчеркивают: силы командования Южного военного округа действуют в Газе в соответствии с условиями соглашения.