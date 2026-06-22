В ресторане в Яффо задержаны восемь палестинских нелегалов
время публикации: 22 июня 2026 г., 17:29 | последнее обновление: 22 июня 2026 г., 17:29
В ресторане на улице Кидрон в Яффо полицейские задержали восьмерых жителей Палестинской автономии, находящихся на территории Израиля незаконно. Пресс-служба полиции отмечает, что их задержание произошло в рамках операции против незаконного найма, перевозки и предоставления ночлега нелегалам.
Вместе с нелегалами задержан 53-летний владелец ресторана, который подозревается в найме нелегалов. Пресс-служба полиции сообщила о начале процедуры отзыва лицензии и закрытия заведения.
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