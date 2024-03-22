ЦАХАЛ признал: были опубликованы снимки "арестованных" террористов в "Шифе", которые пока на свободе

Пресс-служба ЦАХАЛа признала, что на среди фотографий арестованных за последние дни в ходе операции в больнице "Шифа" в Газе были снимки террористов, пока остающихся на свободе. В сообщении сказано, что это произошло "из-за человеческой ошибки".

По данным ЦАХАЛа, среди опубликованных снимков есть фотографии тех, кто действительно арестован, и тех, кто, по данным разведки, находится в районе "Шифы" и кто объявлен в розыск.

Также ЦАХАЛ заявил, что после завершения операции в "Шифе" будут опубликованы имена всех задержанных террористов.

В то же время, ЦАХАЛ подчеркивает, что заявления палестинской стороны о том, что распространение снимков "арестованных" террористов, на самом деле остающихся пока на свободе, является частью психологической войны, необоснованны.