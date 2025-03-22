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Израиль

Минздрав Ливана сообщает об одном погибшем и раненых в результате атак Израиля

время публикации: 22 марта 2025 г., 21:08 | последнее обновление: 22 марта 2025 г., 21:18
Минздрав Ливана сообщает об одном погибшем и раненых в результате атак Израиля
AP Photo/Hassan Ammar

Министерство здравоохранения Ливана сообщает об одном погибшем и семи раненых в результате атаки ВВС Израиля по целям инфраструктуры "Хизбаллы" в районе города Тир. По данным ливанского минздрава, в результате удара ВВС Израиля по инфраструктуре "Хизбаллы" в районе города Хермель на северо-западе Ливана пострадали пять человек.

Напомним, за последние часы ВВС ЦАХАЛа атаковали цели террористической инфраструктуры по всему Ливану.

Среди атакованных террористических объектов: штаб-квартира "Хизбаллы", инфраструктуры, террористы, пусковые ракетные установки и склад оружия. Авиаудары стали результатом ракетного обстрела Метулы.

Армия обороны Израиля продолжит атаковать столько, сколько необходимо, действуя для обеспечия безопасности граждан Израиля", – говорится в сообщении пресс-службы ЦАХАЛа.

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