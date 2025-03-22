За последние часы ВВС ЦАХАЛа атаковали цели по всему Ливану

За последние часы, сообщает пресс-службы Армии обороны Израиля, ВВС ЦАХАЛа атаковали цели по всему Ливану.

Среди атакованных террористических объектов: штаб-квартира "Хизбаллы", инфраструктуры, террористы, пусковые ракетные установки и склад оружия.

Армия обороны Израиля продолжит атаковать столько, сколько необходимо, действуя для обеспечия безопасности граждан Израиля", - говорится в сообщении пресс-службы ЦАХАЛа.