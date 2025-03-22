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Израиль

За последние часы ВВС ЦАХАЛа атаковали цели по всему Ливану

Ливан
Хизбалла
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 22 марта 2025 г., 20:49 | последнее обновление: 22 марта 2025 г., 20:56
За последние часы ВВС ЦАХАЛа атаковали цели по всему Ливану
Пресс-служба ЦАХАЛа

За последние часы, сообщает пресс-службы Армии обороны Израиля, ВВС ЦАХАЛа атаковали цели по всему Ливану.

Среди атакованных террористических объектов: штаб-квартира "Хизбаллы", инфраструктуры, террористы, пусковые ракетные установки и склад оружия.

Армия обороны Израиля продолжит атаковать столько, сколько необходимо, действуя для обеспечия безопасности граждан Израиля", - говорится в сообщении пресс-службы ЦАХАЛа.

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